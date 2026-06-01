Иран порача дека нема да се двоуми да му помогне на Либан против „нелегалната агресија" на Израел

Иран денес предупреди дека нема да се двоуми да му помогне на Либан да се спротивстави на „нелегалната агресија“ на Израел врз земјата, јавува Анадолу.

„Нагласивме и продолжуваме да нагласуваме дека прекинот на огнот во Либан е составен дел од секој прекин на огнот и секој конечен договор за прекин на војната со САД“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Бакаи, на прес-конференција, пренесе државната новинска агенција ИРНА.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес ѝ нареди на армијата да изврши воздушни напади врз либанскиот главен град Бејрут, во обновена ескалација и покрај тековниот прекин на огнот во Либан.

Тензиите на Блискиот Исток ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади насочени кон Израел и сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредништво, но последователните преговори во Исламабад не доведоа до траен договор. Оттогаш двете страни продолжија да разменуваат предлози и контрапредлози во обид да продолжат со директните преговори за прекин на конфликтот.