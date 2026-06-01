Иран порача дека нема да се двоуми да му помогне на Либан против „нелегалната агресија“ на Израел

Serdar Dincel
01 Јуни 2026•Ажурирај: 01 Јуни 2026
Иран денес предупреди дека нема да се двоуми да му помогне на Либан да се спротивстави на „нелегалната агресија“ на Израел врз земјата, јавува Анадолу.
„Нагласивме и продолжуваме да нагласуваме дека прекинот на огнот во Либан е составен дел од секој прекин на огнот и секој конечен договор за прекин на војната со САД“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Бакаи, на прес-конференција, пренесе државната новинска агенција ИРНА.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес ѝ нареди на армијата да изврши воздушни напади врз либанскиот главен град Бејрут, во обновена ескалација и покрај тековниот прекин на огнот во Либан.
Тензиите на Блискиот Исток ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади насочени кон Израел и сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.
Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредништво, но последователните преговори во Исламабад не доведоа до траен договор. Оттогаш двете страни продолжија да разменуваат предлози и контрапредлози во обид да продолжат со директните преговори за прекин на конфликтот.