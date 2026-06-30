- „Она што ќе се реализира во Доха утре (среда) е дискусија за спроведувањето на одредбите од меморандумот за разбирање, вклучително и ослободувањето на замрзнатите ирански средства, што се одвива преку катарската страна“

Иран: Официјални лица ќе се сретнат со катарските посредници во Доха за спроведување на договорот со САД - „Она што ќе се реализира во Доха утре (среда) е дискусија за спроведувањето на одредбите од меморандумот за разбирање, вклучително и ослободувањето на замрзнатите ирански средства, што се одвива преку катарската страна“

Иранските преговарачи денес во Доха ќе се сретнат со катарските посредници за да разговараат за спроведувањето на меморандумот за разбирање меѓу САД и Иран, вклучително и ослободувањето на замрзнатите ирански средства, соопшти Техеран денес, исклучувајќи какви било директни разговори со Вашингтон, јавува Анадолу.

Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Багаеи, изјави дека дискусиите во Доха ќе бидат фокусирани на спроведувањето на одредбите од меморандумот, пренесе иранскиот официјален радиодифузер ИРИБ.

„Она што ќе се реализира во Доха утре (среда) е дискусија за спроведувањето на одредбите од меморандумот за разбирање, вклучително и ослободувањето на замрзнатите ирански средства, што се одвива преку катарската страна“, рече Багаеи.

Тој нагласи дека Техеран нема планови за средба со американската страна во наредните денови.

„Во основа, немаме планови за средба со американската страна на ниедно ниво во следните неколку дена“, порача тој.

Неговите изјави следуваа откако Катар соопшти дека американските пратеници Стив Виткоф и Џаред Кушнер се во Доха за да се сретнат со посредниците и да разговараат за напредокот на преговорите со Иран.

Портпаролот на катарското Министерство за надворешни работи, Маџед ал-Ансари, изјави дека трансферот на 6 милијарди долари од вкупно 12 милијарди долари замрзнати ирански средства „ќе биде договорен меѓу САД и Иран“, потврдувајќи дека средствата сѐ уште не му се префрлени на Техеран.

„Прашањето за замрзнатите средства е поврзано со напредокот на преговорите меѓу Вашингтон и Техеран“, додаде тој.

Меморандумот за разбирање меѓу Вашингтон и Техеран, постигнат со пoсредство на Пакистан, стапи на сила на 18 јуни откако беше електронски потпишан од иранскиот претседател Масуд Пезешкијан и американскиот претседател Доналд Трамп.

Тој обезбедува рамка за ставање крај на конфликтот и решавање на отворените прашања меѓу Вашингтон и Техеран преку преговори, вклучително прекин на непријателствата, ублажување на санкциите, преземање напори поврзани со иранската нуклеарна програма, повторно отворање на Ормускиот Теснец и договарање на пошироки безбедносни мерки за целиот регион.