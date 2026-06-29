- „Додека ги разгледувавме актуелните прашања поврзани со теснецот, разменивме мислења во врска со идното управување со него во рамките на член 5 од Меморандумот за разбирање од Исламабад“

Иран и Оман одржаа прв заеднички состанок на Комитетот за Ормускиот Теснец во Мускат - „Додека ги разгледувавме актуелните прашања поврзани со теснецот, разменивме мислења во врска со идното управување со него во рамките на член 5 од Меморандумот за разбирање од Исламабад“

Иран и Оман го одржаа првиот состанок на заедничкиот Комитет за Ормускиот Теснец во Мускат, со цел да разговараат за актуелните прашања поврзани со стратегискиот морски премин и идното управување со него, соопшти денес иранскиот заменик-министер за надворешни работи, јавува Анадолу.

Заменик-министер за надворешни работи за правни и меѓународни прашања, Казем Гарибабади на американската платформа за социјални медиуми Х соопшти дека состанокот се одржал за време на неговата посета на Мускат со Абдулазиз ал-Хинаи, амбасадор во Министерството за надворешни работи на Оман.

„Додека ги разгледувавме актуелните прашања поврзани со теснецот, разменивме мислења во врска со идното управување со него во рамките на член 5 од Меморандумот за разбирање од Исламабад и суверените права на крајбрежните земји“, додаде тој.