Иран: Дејствата на Израел во Либан го одложуваат договорот со САД - „Главен фактор за неуспехот за постигнување договор во регионот се ционистичкиот режим и нападите врз Либан, обид да се спречи подобрувањето на ситуацијата во регионот“

Иран денес истакна дека континуираните израелски напади врз Либан ги попречуваат напорите за постигнување договор меѓу Техеран и Вашингтон, јавува Анадолу.

„Главен фактор за неуспехот за постигнување договор во регионот се ционистичкиот режим и нападите врз Либан, обид да се спречи подобрувањето на ситуацијата во регионот“, изјави портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Бакаи, на прес-конференција, јави државниот сервис ИРИБ.

Бакаи, исто така, ги обвини САД, тврдејќи дека Вашингтон сноси одговорност поради неговата поддршка на Израел.

„САД, исто така, се одговорни“, рече тој, тврдејќи дека „секоја акција“ преземена од Израел е „одговорност на Америка, која го поддржува“.

Тој нагласи дека дипломатијата не треба да се гледа како замена за моќ и рече дека преговорите не мора нужно да подразбираат меѓусебна доверба.

„Кога другата страна дава контрадикторни изјави и спротивставени пораки пред медиумите, тоа го продолжува процесот на преговори“, додаде Бакаи.

Тензиите на Блискиот Исток ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран одговори со напади насочени кон Израел и сојузниците на САД во Персискиот Залив, како и со затворање на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот постигнат со посредство на Пакистан стапи на сила на 8 април, но последователните преговори во Исламабад не успеаја да обезбедат траен договор. Оттогаш двете страни продолжија да разменуваат предлози и контрапредлози во обид да продолжат со директните преговори за прекин на конфликтот.