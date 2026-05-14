Иран ги повика ОАЕ да ги преиспитаат своите политики кон Техеран

Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи денес ги повика Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) да ги преиспитаат своите политики кон Иран, обвинувајќи го Абу Даби за „сојуз“ со Израел, јавува Анадолу.

Говорејќи за време на самитот на БРИКС 2026 во Индија, Арагчи истакна дека „сојузот“ на ОАЕ со Израел не успеал да обезбеди сигурност.

„Вашиот сојуз со Израелците не ве заштити и треба да ја преиспитате вашата политика кон Иран“, рече тој, чии изјави беа пренесени од државниот јавен сервис ИРИБ.

Арагчи додаде дека ОАЕ биле „директно вклучени“ во тоа што тој го опиша како „агресија“ врз Иран и го критикуваше Абу Даби за тоа што не ги осудил американско-израелските напади врз Техеран кога започнаа.

Понатаму тој наведе дека ОАЕ дозволиле нивната територија да се користи „за лансирање воена опрема и артилерија против Иран“.

Засега нема коментар од ОАЕ во врска со обвинувањата на Арагчи.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран насочена кон Израел, како и сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но преговорите во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор. Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна го продолжи прекинот на огнот без утврден рок.