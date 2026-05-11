Иран вели дека неговиот одговор на предлогот на САД за крај на војната е великодушен и одговорен - „Ние не баравме никакви отстапки од САД, туку повикавме на прекин на војната и запирање на поморската пиратерија против иранските бродови“

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Бакаи, денес го нарече одговорот на Техеран на последниот предлог на САД за ставање крај на војната „великодушна и одговорна“ понуда, пренесува Анадолу.

„Ние не баравме никакви отстапки од САД, туку повикавме на прекин на војната и запирање на поморската пиратерија против иранските бродови“, рече Бакаи во изјавата што ја пренесе државната новинска агенција ИРНА.

Запрашан за одредени вести во врска со улогата на Катар во посредувањето со Вашингтон, Бакаи рече дека иако Иран одржува контакти со различни земји во врска со тековните тензии, „Пакистан продолжува со својата улога како официјален посредник“.

„Пакистан, како официјален посредник меѓу Иран и САД, ги продолжува своите активности во овој поглед“, нагласи тој, додавајќи дека и други земји, вклучително и Катар, исто така, ги споделуваат своите мислења во процесот.

Наведувајќи дека дипломатските процеси имаат свои правила, тој рече дека „страните вклучени во дипломатскиот процес мора да дејствуваат врз основа на нивните национални интереси“.

Иран „ќе се бори секогаш кога е потребно“ и ќе ги искористи дипломатските можности „секогаш кога ќе смета дека е соодветно“, нагласи портпаролот.

Во неделата, Иран го прати својот одговор на последниот предлог на САД за прекин на војната до пакистанските посредници.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од страна на Техеран кон Израел, како и сојузниците на САД во Заливот, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но разговорите во Исламабад не доведоа до траен договор.

Прекинот на огнот подоцна беше продолжен од страна на американскиот претседател Доналд Трамп без утврден рок, давајќи ѝ простор на дипломатијата за трајно решение на војната.