Иран бара компензација од САД, нагласувајќи го суверенитетот над Ормускиот Теснец

Во најновиот контрапредлог на мировниот план на САД, Иран бара компензација и го нагласува суверенитетот на Техеран над Ормускиот Теснец, објави рано утрово иранската државна телевизија Прес ТВ, пренесува Анадолу.

Се наведува дека се бара и укинување на санкциите и ослободување на иранските средства замрзнати во странство.

Техеран го одби американскиот план бидејќи бара потчинување на „прекумерните барања“ на претседателот Доналд Трамп, се додава.

Во одговорот на Иран, исто така, се нагласуваат „фундаменталните права на иранската нација“.

Вчера Трамп на својата платформа Truth Social објави дека го разгледал најновиот одговор на Иран и го опишал како „тотално неприфатлив“.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, предизвикувајќи одмазднички напади од страна на Техеран и прекини на сообраќајот во Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април со пакистанско посредништво, но разговорите во Исламабад не успеаја да обезбедат траен договор. Подоцна примирјето беше продолжено од Трамп без одреден рок.

Од 13 април САД воведоа поморска блокада на иранскиот поморски сообраќај по стратегискиот воден пат.