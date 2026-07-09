- „Подрачјето на нуклеарната централа Бушер, воената база Чогадак и едно рибарско пристаниште на југот на покраината беа меѓу првите локации нападнати попладнево“

Иран: Американски проектили го погодија подрачјето на нуклеарната централа Бушер - „Подрачјето на нуклеарната централа Бушер, воената база Чогадак и едно рибарско пристаниште на југот на покраината беа меѓу првите локации нападнати попладнево“

Подрачјето околу иранската нуклеарна централа Бушер денес беше погодено од ракети за време на американските напади врз југозападната покраина Бушер, изјави ирански официјален претставник, јавува Анадолу.

Ехсан Џаханијан, заменик-гувернер на Бушер за политички, безбедносни и социјални прашања, за официјалната новинска агенција ИРНА изјави дека нападите биле насочени кон неколку локации во јужната покраина.

„Подрачјето на нуклеарната централа Бушер, воената база Чогадак и едно рибарско пристаниште на југот на покраината беа меѓу првите локации нападнати попладнево“, рече Џаханијан.

Тој додаде дека во друг американски напад претходно денес било погодено пристаништето во Асалује, при што биле запалени рибарските чамци на локалните жители.

Засега нема известувања за жртви.