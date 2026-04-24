- Бродот бил придружуван од поморски единици на иранскиот Корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ)

Ирански товарен брод пристигна во пристаниште по наводи за обид за заплена од САД - Бродот бил придружуван од поморски единици на иранскиот Корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ)

Ирански товарен брод што превезувал ориз пристигна во пристаништето по известувањата за обид на САД да го запленат во Оманското Море, објавија денес иранските медиуми, пренесува Анадолу.

Полудржавната новинска агенција Фарс соопшти дека бродот за транспорт на големи количини товар безбедно го преминал Оманското Море пред да пристигне на својата дестинација.

Се додава дека бродот бил придружуван од поморски единици на иранскиот Корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ).

Во понеделникот Иран потврди дека американските сили заплениле товарен брод под иранско знаме во Оманскиот Залив, обвинувајќи го Вашингтон за прекршување на прекинот на огнот и предупредувајќи на одмазда.

На 28 февруари САД и Израел започнаа заедничка офанзива врз Иран, кој возврати со напади врз Израел и други земји во регионот, каде што се наоѓаат американски воени капацитети.

Во американско-израелските операции загинаа повеќе од 3.300 луѓе пред Вашингтон и Техеран да објават двонеделен прекин на огнот на 8 април, со посредство на Пакистан.