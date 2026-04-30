- „Гледаме дека различни земји ја плаќаат оваа такса и продолжуваат да купуваат иранска нафта и нафтени деривати без оглед на ограничувањата на Белата куќа“

Ирански официјален претставник: Кина, Индија и Јапонија плаќаат такса за транзит низ Ормускиот Теснец - „Гледаме дека различни земји ја плаќаат оваа такса и продолжуваат да купуваат иранска нафта и нафтени деривати без оглед на ограничувањата на Белата куќа“

Кина, Индија, Јапонија и други земји му плаќаат на Иран такса за транзит низ Ормускиот Теснец и продолжуваат да купуваат иранска нафта и покрај американските санкции, изјави денес ирански официјален претставник, пренесува Анадолу.

Џафар Кадири, заменик-претседател на Економската комисија на иранскиот Парламент, изјави дека овој тренд покажува дека меѓународната побарувачка за иранска енергија опстојува и покрај зголемениот притисок, објави новинската агенција ИЦАНА, поврзана со Парламентот.

Тој рече дека Вашингтон предупредил дека секоја земја што му плаќа на Иран за транзит низ Ормускиот Теснец може да се соочи со строги санкции.

„Сепак, гледаме дека различни земји ја плаќаат оваа такса и продолжуваат да купуваат иранска нафта и нафтени деривати без оглед на ограничувањата на Белата куќа“, рече тој.

Кадири додаде дека иранскиот извоз на нафта продолжува да стигнува до глобалните пазари и покрај санкциите и поморската блокада.

Статусот на Ормускиот Теснец беше една од главните точки на несогласување меѓу Техеран и Вашингтон за време на неодамнешните преговори во пакистанскиот главен град Исламабад.

На 8 април беше објавен прекин на огнот преку пакистанско посредување, по што следуваа разговори меѓу двете страни на 11 и 12 април, но не беше постигнат договор.

Иако првично беше предвидено прекинот на огнот да заврши кон крајот на април, сепак, беше продолжен од американскиот претседател Доналд Трамп, додека продолжуваат дипломатските напори за обновување на преговорите.

За време и по војната Иран порача дека сите бродови што минуваат низ стратегискиот воден пат треба да плаќаат такса за транзит, при што пратениците работат на планови за официјализирање на оваа политика преку Парламентот.

Од 13 април Соединетите Американски Држави спроведуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај низ Ормускиот Теснец.