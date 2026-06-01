Иранските напади оштетија 20 американски воени објекти од почетокот на војната, покажуваат сателитските снимки

Иранските напади оштетија 20 американски воени објекти од почетокот на американско-израелската војна против Техеран во февруари, покажа анализата на Би-би-си од сателитски слики и видеа, пренесува Анадолу.

Целните објекти се наоѓаат во Саудиска Арабија, Обединети Арапски Емирати, Катар, Кувајт, Ирак, Јордан, Бахреин и Оман, покажа анализата на Би-би-си Верифај, користејќи сателитски снимки од повеќе меѓународни извори, заедно со архивирани слики од „Планет“, со цел да се процени штетата од иранските напади.

Иако Белата куќа постојано повторува дека воениот капацитет на Иран е во голема мера уништен, аналитичарите тврдат дека штетата забележана на американските објекти сугерира дека контранападите на Иран биле и попрецизни и пообемни отколку што јавно признаа американските официјални лица.

Меѓу значајните загуби се три напредни системи за антибалистички ракетни батерии во воздушните бази Ал Руваис и Ал Садер во ОАЕ, како и воздушната база Мувафак Салти во Јордан, се наведува во веста.

Анализата на сателитските снимки, исто така, покажа дека иранските напади сериозно ги оштетиле американските авиони за полнење гориво и надзор во воздухопловната база Принц Султан во Саудиска Арабија, при што на местото биле видливи уништени авиони и траги од опожарувања.

Меѓу авионите идентификувани од аналитичар на МАИАР е и авион за надзор Е-3 СентриE-3, чија замена, според американските медиуми, би можела да чини до 700 милиони долари.

На други места иранските напади ги погодија и воздухопловната база Али Ал Салем и кампот Арифџан во Кувајт. На сателитските снимки аналитичарите во МАИАР идентификувале уништени бункери за складирање гориво, хангари за авиони и сместување на војници, што укажува дека базата била погодена повеќепати за време на конфликтот.

Во кампот Арифџан, компанијата за одбранбено разузнавање Џејнс пријавила значителна штета на опремата за сателитска комуникација, покажа анализата.

Тензиите на Блискиот Исток ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари. Техеран возврати со напади врз Израел и сојузниците на САД во Персискиот Залив и затворање на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредништво, но последователните преговори во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор. Оттогаш двете страни продолжија да разменуваат предлози и контрапредлози во обид да продолжат со директните преговори за прекин на конфликтот.