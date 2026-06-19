- „Геноцидниот култ на смртта со седиште во Тел Авив е закана за целото човештво“, истакна Арагчи

Иранскиот министер за надворешни работи: Единствен интерес на Израел е трајна војна - „Геноцидниот култ на смртта со седиште во Тел Авив е закана за целото човештво“, истакна Арагчи

Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи денес изјави дека единствен интерес на Израел е „трајна војна“, реагирајќи на изјавите на израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир, кој рече дека Либан треба да „гори“ откако четворица израелски војници беа убиени во Јужен Либан, пренесува Анадолу.

Арагчи на американската компанија за социјални медиуми Х напиша дека ова не се празни зборови на некој „лудак“, туку официјална закана од израелскиот министер за безбедност.

„Геноцидниот култ на смртта со седиште во Тел Авив е закана за целото човештво“, напиша Арагчи. „Тој ги загрозува сите луѓе. Негов единствен интерес е трајна војна.“

Арагчи напиша дека Тел Авив води политика на смрт и постојана војна што ги загрозува сите луѓе во светот, додавајќи: „Тој ги загрозува сите луѓе. Негов единствен интерес е трајна војна.“

Неговите изјави следуваа откако Бен-Гвир повика на голема ескалација во Либан по соопштението на израелската армија дека четворица војници биле убиени во судирите во Јужен Либан.

„Со сета должна почит кон Американците, Израел мора да му стави јасно до знаење на целиот свет дека крвта на нашите синови и безбедноста на нашите граѓани не се залудни. Цел Либан мора да гори“, напиша Бен-Гвир на Х.

Тој додаде дека му рекол на премиерот Бенјамин Нетанјаху, дури и на нивните приватни средби, дека „за секоја солза на израелска мајка, илјада либански мајки мора да плачат“.

„Доста е со пинг-понг. На Блискиот Исток не се победува со умерени одговори и воздржаност - треба да се збесне. Да се збрише. Да се здроби теророт“, рече Бен-Гвир.

И покрај договорот меѓу САД и Иран, кој содржи одредби за прекин на непријателствата во Либан, Израел ги интензивираше нападите по полноќ.

Претходно денес најмалку 31 лице загина, а повеќемина беа повредени во серија израелски напади врз Јужен Либан, јави државната либанска новинска агенција (ННА).

Според последните официјални податоци, во израелската воена офанзива во Либан, што започна на 2 март, загинаа 3.912 лица, повредени се 11.873, а раселени се повеќе од еден милион жители.

За време на последната воена кампања израелските сили напредуваа повеќе од 10 километри на либанска територија.