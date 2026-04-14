Иранскиот и оманскиот министер за надворешни работи разговараа за прекинот на огнот и преговорите меѓу САД и Иран - Арагчи му се заблагодари на Оман за неговиот „одговорен и принципиелен" став

Иранскиот и оманскиот министер за надворешни работи денес разговараа за случувањата поврзани со неодамнешните преговори меѓу САД и Иран и тековниот прекин на огнот во регионот, пренесува Анадолу.

Министерот за надворешни работи Абас Арагчи и неговиот омански колега Бадр Албусаиди одржаа телефонски разговор, при што зборуваа за клучните прашања, објави денес иранската државна телевизија ИРИБ.

Арагчи му се заблагодари на Оман за неговиот „одговорен и принципиелен“ став, наведува ИРИБ.

Техеран, исто така, ја изрази својата посветеност за зачувување на мирот преку соработка и учество на сите земји од регионот, додава државната телевизија.

Албусаиди, пак, изрази надеж за враќање на трајниот мир во регионот.

Засега нема официјално соопштение од оманските власти во врска со телефонскиот разговор.

Регионалната ескалација се интензивираше откако САД и Израел започнаа заеднички напади врз Иран на 28 февруари, при што загинаа и беа повредени илјадници луѓе.

Техеран возврати со одмазднички напади врз Израел, Ирак, Јордан и земјите од Персискиот Залив каде што се наоѓаат американски воени бази, пред минатата недела да биде објавен двонеделен прекин на огнот.

Иранските и американските делегации во неделата рано наутро ги завршија 21-часовните преговори во Исламабад, Пакистан, без да постигнат договор.

Се очекува втората рунда преговори да се одржи во Исламабад „многу набрзо“, изјави извор од пакистанската Влада за Анадолу, одбивајќи да прецизира точен датум.