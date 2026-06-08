- Иран започна неколку ракетни напади кон Северен Израел доцна синоќа по израелскиот воздушен напад врз јужните предградија на Бејрут

Иранскиот врховен лидер: На разнишаниот ционистички режим му останаа уште само неколку дена - Иран започна неколку ракетни напади кон Северен Израел доцна синоќа по израелскиот воздушен напад врз јужните предградија на Бејрут

Врховниот лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи, денес изјави дека „на разнишаниот ционистички режим му остануваат уште неколку дена“, во екот на ескалација на тензиите меѓу Иран и Израел, јавува Анадолу.

Иран започна неколку ракетни напади кон Северен Израел доцна синоќа по израелскиот воздушен напад врз јужните предградија на Бејрут.

Потоа Израел започна напади врз Западен и Централен Иран, при што беа пријавени експлозии во неколку ирански градови, меѓу кои и Техеран, Исфахан и Тебриз.