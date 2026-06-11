- ИРГК соопшти дека нападите се случиле како одговор на американските ракетни напади врз рекреативно место, индустриски комплекс и области во близина на Карај и Назарабад западно од Техеран...

Иранска револуционерна гарда: Извршен напад врз американска база за борбени авиони и воени објекти во Јордан - ИРГК соопшти дека нападите се случиле како одговор на американските ракетни напади врз рекреативно место, индустриски комплекс и области во близина на Карај и Назарабад западно од Техеран...

Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГК) на Иран денес соопшти дека извршил напад врз база во Јордан во која се сместени американските борбени авиони Ф-35, Ф-15 и Ф-16, како одговор на американските напади врз Иран, пренесува Анадолу.

Во соопштението ИРГК додава дека нејзините воздухопловни сили лансирале 12 балистички ракети кон воздухопловната база Ал-Азрак што ја опиша како еден од клучните објекти на американската војска.

Во соопштението се тврди дека во нападот се уништени објекти во базата, како и голем број американски борбени авиони што таму се стационирани.

ИРГК соопшти дека нападите се случиле како одговор на американските ракетни напади врз рекреативно место, индустриски комплекс и области во близина на Карај и Назарабад западно од Техеран, заедно со локална база на Револуционерната гарда во округот Пишва.

Се додава дека операциите на нејзините сили ќе продолжат сè додека трае „непријателската агресија“.

Претходно ИРГК соопшти дека 18 главни американски воени цели биле погодени во базите Али ал-Салем и Ахмад ал-Џабер во Кувајт, како и базата Шеик Иса во Бахреин, додека иранската војска, исто така, најави напади насочени кон системите „Патриот“, комуникациските објекти и Петтата флота на САД во Бахреин.

Тензиите брзо ескалираа по американските напади врз Јужен Иран и последователните ирански напади насочени кон американските воени средства низ целиот регион.