- Армијата ја опиша воздухопловната база Ахмед aл-Жабер како „клучен центар“ за американските воздушни и извиднички операции, како и за логистичка поддршка

Иранска армија: Извршен е напад со беспилотни летала врз американски објекти во воздухопловната база во Кувајт - Армијата ја опиша воздухопловната база Ахмед aл-Жабер како „клучен центар“ за американските воздушни и извиднички операции, како и за логистичка поддршка

Иранската армија соопшти дека извршила напад со беспилотни летала врз „стратегиски“ американски објекти во воздухопловната база Ахмед aл-Жабер во Кувајт, јавува Анадолу.

Армијата во соопштението наведува дека „хангарите за борбени авиони, сателитските комуникациски системи и магацините за опрема“ во базата биле цел на експлозивни беспилотни летала.

Армијата ја опиша воздухопловната база Ахмед aл-Жабер како „клучен центар“ за американските воздушни и извиднички операции, како и за логистичка поддршка.

Засега нема официјален коментар од Кувајт или од САД во врска со наводите на Иран.