Иранската ИРГЦ соопшти дека погодила американска воздушна база по наводите за нападот врз островот Сирик

Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) рано утринава соопшти дека погодил американска воздушна база која, според наводите, се користела за започнување напад врз телекомуникациската кула на островот Сирик во јужната провинција Хормозган, пренесува иранската новинска агенција Мехр, пренесува Анадолу.

Вo соопштението цитирано од Мехр, ИРГЦ наведува дека нејзините воздухопловни сили ја нападнале и уништиле базата од која американските сили ја започнале операцијата врз комуникацискиот објект.

Од ИРГЦ соопштија дека нападот бил извршен неколку часа по пријавениот американски напад и истакнаа дека сите претходно утврдени цели биле успешно погодени.

Исто така, предупредено е дека секој натамошен напад ќе предизвика одговор „поразличен по размер и природа“, додавајќи дека одговорноста за каква било ескалација останува на Соединетите Американски Држави.

Засега нема коментар од американските власти во врска со иранските тврдења.

Островот Сирик се наоѓа во близина на стратегиски важниот Ормуски Теснец.

Одделно, портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Бакаи, ја обвини ЕУ дека „го обвинува Иран за остварување на своето право на самоодбрана од американската агресија“.

„Соопштението на ЕУ со кое се обвинува Иран за остварување на своето право на самоодбрана од американската агресија започната од бази во соседните земји е ремек-дело на селективен морален гнев; тоа е лицемерно и непромислено“, наведе Бакаи во објавата на профилот на американската компанија за социјални медиуми Х.

Тензиите на Блискиот Исток ескалираа откако САД и Израел извршија напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади насочени кон Израел и американските сојузници во Персискиот Залив заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но последователните преговори во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор.

Оттогаш двете страни продолжија да разменуваат предлози и контрапредлози во обид да ги обноват директните преговори и да го прекинат конфликтот.