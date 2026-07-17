- ИРГК соопшти дека цели биле радар за откривање противракетна одбрана, неколку складишта за оружје, два лансера на артилериски ракетен систем со висока мобилност (HIMARS) и ракети складирани во системот

Иранската ИРГК соопшти дека извршила одмазднички напад врз американската база во Кувајт - ИРГК соопшти дека цели биле радар за откривање противракетна одбрана, неколку складишта за оружје, два лансера на артилериски ракетен систем со висока мобилност (HIMARS) и ракети складирани во системот

Иранската Исламска револуционерна гарда (ИРГК) денес соопшти дека нејзините воздухопловни сили нападнале американска база во Кувајт како дел од дванаесеттиот бран од она што го опиша како одмаздничка операција, објави полудржавната новинска агенција „Мехр“, пренесува Анадолу..

ИРГК соопшти дека цели биле радар за откривање противракетна одбрана, неколку складишта за оружје, два лансера на артилериски ракетен систем со висока мобилност (HIMARS) и ракети складирани во системот.

Оттаму тврдат дека нападот предизвикал голем пожар во базата.

ИРГК соопшти и дека операцијата е спроведена како одговор на неодамнешните американски напади за кои тврди дека биле насочени кон цивилни и телекомуникациски објекти, вработени во железницата, како и возила, предизвикувајќи жртви.

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) вчера објави дека завршила нов бран офанзивни напади врз Иран, што е шеста последователна ноќ од американските воени операции насочени кон иранските воени капацитети.

Регионалните тензии ескалираа во февруари кога САД и Израел започнаа заедничка офанзива против Иран, а Техеран одговори со ракетни напади и напади со беспилотни летала насочени кон земјите во Персискиот Залив во кои има американски воени капацитети.

Минатиот месец Иран и САД потпишаа меморандум за разбирање, посредуван од Пакистан, со цел да се стави крај на конфликтот и да се постигне траен мировен договор. Тензиите ескалираа во последните денови околу Ормускиот Теснец, при што двете страни разменија напади.