- Силите за противвоздушна одбрана во југоисточен Иран идентификувале, пресретнале и уништиле „непријателски авион од типот Лукас“ над небото на округот Бандар Абас во близина на Хаџиабад

Иранската армија тврди дека соборила американско беспилотно летало над Бандар Абас - Силите за противвоздушна одбрана во југоисточен Иран идентификувале, пресретнале и уништиле „непријателски авион од типот Лукас“ над небото на округот Бандар Абас во близина на Хаџиабад

Иранската армија денес соопшти дека нејзината противвоздушна одбрана соборила американско беспилотно летало над јужниот град Бандар Абас, јави полудржавната новинска агенција Мехр, пренесува Анадолу.

Мехр, повикувајќи се на соопштение на армијата, објави дека силите за противвоздушна одбрана во југоисточен Иран идентификувале, пресретнале и уништиле „непријателски авион од типот Лукас“ над небото на округот Бандар Абас во близина на Хаџиабад.

Армијата соопшти дека пресретнувањето се случило додека единиците за противвоздушна одбрана реагирале на „непријателските напади и го обезбедувале воздушниот простор на земјата“.

Ова пресретнување дојде неколку часа откако САД започнаа нов бран напади врз воени и инфраструктурни цели низ Иран, вклучително и локации во провинциите Бушехр, Кузестан и Хормозган, како и железничката инфраструктура што ги поврзува Техеран и Машхад.

Техеран, пак, најави ракетни и напади со беспилотни летала врз американските воени објекти во Бахреин, Кувајт и Катар, истовремено обвинувајќи го Вашингтон за непочитување на меморандумот за разбирање од 17 јуни, постигнат со посредство на Пакистан.