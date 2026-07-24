Иранската армија соопшти дека извршила напади со беспилотни летала врз американски воени бази во Бахреин и Јордан

Rania R.a. Abushamala
24 Јули 2026•Ажурирано: 24 Јули 2026
Иранската армија рано утринава соопшти дека извршила напади со беспилотни летала насочени кон воените капацитети на САД во воздухопловната база Шеик Иса во Бахреин и воздухопловната база Ал-Азрак во Јордан, јавува Анадолу.
Армијата наведе дека беспилотните летала „Араш“ биле насочени кон резервоари за гориво, големи магацини за опрема, хангари и капацитети за сместување што ги користат американските сили во воздухопловната база Шеик Иса, објави иранскиот државен радиодифузер ИРИБ.
Додадено е дека биле нападнати и хангари за летала, објект за одржување и сместувачки капацитети во кои се сместени американски припадници во воздухопловната база Ал-Азрак.
Кратко пред соопштението од Иран, Бахреин вклучи сирена за предупредување и ги повика граѓаните да останат смирени и да се упатат кон најблиското безбедно место, соопшти Министерството за внатрешни работи на земјата на американската платформа за социјални медиуми Х.
„Секоја акција против легитимните и законските интереси на иранскиот народ и Исламската Република Иран, исто така, ќе ги поткопа безбедносните и економските интереси на другите земји во регионот“, се предупредува во иранската изјава.
Нема непосредна потврда од американските, бахреинските или јорданските власти во врска со пријавените напади, а засега нема извештаи за жртви или материјална штета.
Последните случувања се во услови на зголемени тензии меѓу САД и Иран, при што двете страни разменија серија напади и контранапади низ регионот.