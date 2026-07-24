- Армијата наведе дека беспилотните летала „Араш“ биле насочени кон резервоари за гориво, големи магацини за опрема, хангари и капацитети за сместување што ги користат американските сили

Иранската армија соопшти дека извршила напади со беспилотни летала врз американски воени бази во Бахреин и Јордан - Армијата наведе дека беспилотните летала „Араш“ биле насочени кон резервоари за гориво, големи магацини за опрема, хангари и капацитети за сместување што ги користат американските сили

Иранската армија рано утринава соопшти дека извршила напади со беспилотни летала насочени кон воените капацитети на САД во воздухопловната база Шеик Иса во Бахреин и воздухопловната база Ал-Азрак во Јордан, јавува Анадолу.

Армијата наведе дека беспилотните летала „Араш“ биле насочени кон резервоари за гориво, големи магацини за опрема, хангари и капацитети за сместување што ги користат американските сили во воздухопловната база Шеик Иса, објави иранскиот државен радиодифузер ИРИБ.

Додадено е дека биле нападнати и хангари за летала, објект за одржување и сместувачки капацитети во кои се сместени американски припадници во воздухопловната база Ал-Азрак.

Кратко пред соопштението од Иран, Бахреин вклучи сирена за предупредување и ги повика граѓаните да останат смирени и да се упатат кон најблиското безбедно место, соопшти Министерството за внатрешни работи на земјата на американската платформа за социјални медиуми Х.

„Секоја акција против легитимните и законските интереси на иранскиот народ и Исламската Република Иран, исто така, ќе ги поткопа безбедносните и економските интереси на другите земји во регионот“, се предупредува во иранската изјава.

Нема непосредна потврда од американските, бахреинските или јорданските власти во врска со пријавените напади, а засега нема извештаи за жртви или материјална штета.

Последните случувања се во услови на зголемени тензии меѓу САД и Иран, при што двете страни разменија серија напади и контранапади низ регионот.