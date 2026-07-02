- Иран „нема да се двоуми да преземе каква било акција“ со цел да одврати „каква било агресија и прекршување на меѓународното право од страна на американската војска и нејзините поддржувачи во одбрана на нејзиниот суверенитет над Ормускиот Теснец“

Иранската армија: Присуството на американски борбени авиони над Ормускиот Теснец ја загрозува регионалната безбедност - Иран „нема да се двоуми да преземе каква било акција“ со цел да одврати „каква било агресија и прекршување на меѓународното право од страна на американската војска и нејзините поддржувачи во одбрана на нејзиниот суверенитет над Ормускиот Теснец“

Иранската армија денес предупреди дека континуираното присуство на американски воени авиони со и без екипаж над Ормускиот Теснец ја загрозува регионалната безбедност и вети „брз и решителен“ одговор на какво било американско мешање во стратегискиот воден пат, пренесува Анадолу.

Во соопштението објавено од полудржавната новинска агенција Фарс, Централниот штаб на Хатам ал-Анбија изјави дека континуираното присуство на американски борбени авиони и беспилотни летала над Ормускиот Теснец „предизвикува несигурност во подрачјето на овој воден пат и ќе ја загрози регионалната безбедност“.

Иран „нема да се двоуми да преземе каква било акција“ со цел да одврати „каква било агресија и прекршување на меѓународното право од страна на американската војска и нејзините поддржувачи во одбрана на нејзиниот суверенитет над Ормускиот Теснец“.

„Секое американско мешање во Ормускиот Теснец ќе биде дочекано со решителен и брз одговор од вооружените сили“, се нагласува во соопштението.

Штабот го нарече Ормускиот Теснец „суверена територија на Исламската Република Иран“ и дека безбедноста и стабилноста на стратегискиот воден пат претставуваат „црвена линија“ за вооружените сили на земјата.

Исто така, се нагласи дека сите танкери за нафта и комерцијални бродови мора да ја користат навигациската маршрута одредена од Иран кога транзитираат низ теснецот.

Според соопштението, секој брод што не се придржува до одредената маршрута или протоколите за навигација од Иран ќе се соочи со „итен и силен одговор“ од вооружените сили и ќе ја загрози сопствената безбедност.

Иран и САД постигнаа меморандум за разбирање на 18 јуни, со кој се бара продолжување на претходно постигнатиот прекин на огнот за 60 дена, укинување на американската поморска блокада на Иран и целосно повторно отворање на Ормускиот Теснец.

Техничките преговори за спроведување на меморандумот и постигнување финален договор, кој ќе вклучува и консензус за статусот на нуклеарната програма на Иран, продолжуваат со заедничко посредништво на Катар и Пакистан.