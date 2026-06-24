- „Ќе започнеме со спроведување на планот за евакуација на над 11.000 поморци што сè уште се заглавени во регионот. Оваа операција од големи размери ќе се спроведе во блиска соработка со Иран, Оман, сите крајбрежни држави во регионот“

ИМО го поздрави договорот меѓу Иран и САД, најави план за евакуација на 11.000 поморци заглавени во Персискиот Залив - „Ќе започнеме со спроведување на планот за евакуација на над 11.000 поморци што сè уште се заглавени во регионот. Оваа операција од големи размери ќе се спроведе во блиска соработка со Иран, Оман, сите крајбрежни држави во регионот“

Шефот на Меѓународната поморска организација (ИМО) го поздрави новопотпишаниот меморандум за разбирање меѓу Иран и САД, оценувајќи дека тој претставува „одлучувачки чекор“ кон обновување на поморската безбедност и ставање крај на нападите врз цивилните бродови што го нарушија глобалното тргување, јавува Анадолу.

„По неколкумесечни тешкотии и страдања за илјадници невини поморци, како и негативни последици за целиот свет, со длабоко задоволство го поздравувам мировниот договор меѓу Соединетите Американски Држави и Иран. Овој договор претставува одлучувачки чекор кон обновување на поморската безбедност и ставање крај на неприфатливите напади врз цивилните бродови“, истакна генералниот секретар Арсенио Домингез во своето соопштение.

Домингез, исто така, им оддаде почит на 14 поморци што загинаа за време на конфликтот меѓу САД и Иран во и околу Ормускиот Теснец, опишувајќи ја нивната работа како клучна за глобалната трговија.

„Ќе започнеме со спроведување на планот за евакуација на над 11.000 поморци што сè уште се заглавени во регионот. Оваа операција од големи размери ќе се спроведе во блиска соработка со Иран, Оман, сите крајбрежни држави во регионот, Соединетите Американски Држави и поморската индустрија“, додаде тој.

​​​​​​​Шефот на ИМО истакна дека безбедносните услови биле проверени пред почетокот на операциите.

„Остануваме целосно посветени на осигурувањето на безбедноста на поморците и континуитетот на глобалната трговија“, додаде тој.