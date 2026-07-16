- „Мисијата на ИЦЕ продолжува да се фокусира на подобрување на јавната безбедност и враќање на интегритетот на имиграцискиот систем на нашата земја“

Имиграциската служба на САД приведе 238 мигранти во еднодневна операција во Тексас - „Мисијата на ИЦЕ продолжува да се фокусира на подобрување на јавната безбедност и враќање на интегритетот на имиграцискиот систем на нашата земја“

Службата за имиграција и царина на САД (ИЦЕ) соопшти дека нејзината теренска канцеларија во Харлинген, Тексас, уапсила 238 мигранти во еднодневна операција во долината Рио Гранде, опишувајќи ја како најголема акција во регионот, објави Фокс њуз, пренесува Анадолу.

Во операцијата од 18 јуни, реализирана со партнерските агенции за спроведување на законот, приведени се лица со претходни пресуди, вклучително обиди за киднапирање, сексуална злоупотреба и поседување дрога, соопшти ИЦЕ.

„Мисијата на ИЦЕ продолжува да се фокусира на подобрување на јавната безбедност и враќање на интегритетот на имиграцискиот систем на нашата земја“, истакна директорот на теренската канцеларија во Харлинген, Хуан Агудело.

Меѓу приведените е и Мануел Моралес-Џеронимо, мексикански државјанин кого ИЦЕ го идентификуваше како член на бандата Паисас. Агенцијата соопшти дека тој имал претходни пресуди за напад во кој предизвикал телесни повреди, поседување супстанции и марихуана, возење под дејство на алкохол, нелегален влез и три обвиненија за нелегален повторен влез.

ИЦЕ, исто така, меѓу приведените го идентификуваше Хозе Алфредо Кастиљо-Мендоза, мексикански државјанин. Агенцијата соопшти дека тој имал претходни пресуди за обид за киднапирање, сексуална злоупотреба и нелегален повторен влез.

Соопштението дојде откако претседателот Доналд Трамп ги бранеше сообраќајните проверки поврзани со спроведувањето на имиграциските закони, по извештаите дека Министерството за внатрешна безбедност размислувало да прекине со повеќето такви проверки.

Преку социјалните мрежи Трамп истакна дека сообраќајните запирања остануваат „една од најважните и најефикасните алатки на ИЦЕ за борба против криминалот“.