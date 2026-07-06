- Пет лица се полесно повредени, а 10.000 жители мораа да бидат евакуирани во текот на ноќта

Илјадници евакуирани поради шумски пожар што зафати над 4.600 хектари во Јужна Франција - Пет лица се полесно повредени, а 10.000 жители мораа да бидат евакуирани во текот на ноќта

Најмалку 4.600 хектари земјиште изгореа во шумскиот пожар во францускиот јужен департман Пиринеи-Ориентал, при што илјадници луѓе беа евакуирани во текот на ноќта, објави денес телевизијата БФМТВ, пренесува Анадолу.

Надлежните служби за БФМТВ потврдија дека пожарот во Општина Тревијак сè уште не е ставен под контрола и дека досега се опожарени повеќе од 4.600 хектари.

Исто така, беше соопштено дека пет лица се полесно повредени, а 10.000 жители морале да бидат евакуирани во текот на ноќта.

Во неколку околни општини е пријавен и прекин во снабдувањето со електрична енергија, а техничарите од операторот „Енедис“ не беа во можност да интервенираат поради активниот пожар.

Министерот за внатрешни работи Лоран Нуњез за телевизијата Франс 2 изјави дека попладнево ќе отпатува во департманот Пиринеи-Ориентал, каде што ризикот од ширење на пожарот е висок поради временските услови.

„Денес борбата продолжува. Утринава временските услови повторно се влошија“, изјави тој.

Истакнувајќи дека Франција се соочува со тешка сезона на шумски пожари, Нуњез посочи дека оваа сезона веќе изгореле повеќе од 11.000 хектари, во споредба со 5.500 хектари во истиот период минатата година.

Во меѓувреме, во департманот Еро во неделата беа регистрирани повеќе од 30 пожари, а според известувањата, некои од нив сè уште се активни.

Седум француски департмани денес се ставени под „црвен аларм“ поради „многу висок“ ризик од шумски пожари, а 41 департман е под „портокалов аларм“ поради висок степен на опасност.