- Израелската војска соопшти дека ја пресретнала ракетата откако сирените се огласиле низ поширокото подрачје на Тел Авив, како и во делови од централниот и јужниот дел на Израел

Израел привремено го затвори својот воздушен простор по пресретнувањето ракета од Јемен - Израелската војска соопшти дека ја пресретнала ракетата откако сирените се огласиле низ поширокото подрачје на Тел Авив, како и во делови од централниот и јужниот дел на Израел

Израел привремено го затвори својот воздушен простор денес по пресретнувањето ракета лансирана од Јемен, објави Канал 12, пренесува Анадолу.

Израелската војска соопшти дека ја пресретнала ракетата откако сирените се огласиле низ поширокото подрачје на Тел Авив, како и во делови од централниот и јужниот дел на Израел.

Командата на израелскиот домашен фронт претходно издаде предупредување по детектираната лансирана ракета.

Подоцна Канал 12 извести дека израелските власти одлучиле привремено да го затворат воздушниот простор на земјата по инцидентот.

Ваквиот развој на настаните доаѓа во време на зголемени регионални тензии откако Иран истрела неколку ракети кон Северен Израел доцна синоќа, по израелскиот воздушен напад врз јужните предградија на Бејрут.

Израел подоцна изврши напади врз Западен и Централен Иран, а експлозии беа пријавени во неколку ирански градови, меѓу кои Техеран, Исфахан и Табриз.