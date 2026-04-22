Израел потврди дека на московскиот аеродром се приведени околу 40 негови државјани

Министерството за надворешни работи на Израел потврди дека околу 40 израелски државјани се приведени за време на пасошката контрола на аеродромот „Домодедово“ во Москва, Русија, јавува Анадолу.

Патниците биле задржани околу пет часа и испрашувани од руските власти, според соопштението. Во групата имало и деца, како и лица со двојно државјанство.

Службениците за безбедност ги прегледувале мобилните телефони на патниците и поставувале прашања поврзани со конфликтот Иран-Израел.

За време на испрашувањето, службениците им рекле на патниците дека Иран е сојузник на Русија и дека непријателите на Иран се сметаат за „непријатели на Русија“, додавајќи дека нивната посета на Москва „не е посакувана“, се наведува во соопштението.

Тел Авив, исто така, издаде предупредување за патување со кое ги советува израелските граѓани да не ја посетуваат Русија, истакна Министерството.