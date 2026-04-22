Израел потврди дека на московскиот аеродром се приведени околу 40 негови државјани

Lina Altawell
22 Април 2026•Ажурирај: 22 Април 2026
Министерството за надворешни работи на Израел потврди дека околу 40 израелски државјани се приведени за време на пасошката контрола на аеродромот „Домодедово“ во Москва, Русија, јавува Анадолу.
Патниците биле задржани околу пет часа и испрашувани од руските власти, според соопштението. Во групата имало и деца, како и лица со двојно државјанство.
Службениците за безбедност ги прегледувале мобилните телефони на патниците и поставувале прашања поврзани со конфликтот Иран-Израел.
За време на испрашувањето, службениците им рекле на патниците дека Иран е сојузник на Русија и дека непријателите на Иран се сметаат за „непријатели на Русија“, додавајќи дека нивната посета на Москва „не е посакувана“, се наведува во соопштението.
Тел Авив, исто така, издаде предупредување за патување со кое ги советува израелските граѓани да не ја посетуваат Русија, истакна Министерството.