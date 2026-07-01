- Извори тврдат дека одложувањето се должи на чекањето на договорот за заеднички механизам за следење меѓу либанската и израелската армија

Израел го одложи повлекувањето од две пилот-зони во Јужен Либан - Извори тврдат дека одложувањето се должи на чекањето на договорот за заеднички механизам за следење меѓу либанската и израелската армија

Израел денес одлучи да го одложи повлекувањето од две пилот-зони во Јужен Либан, наведувајќи ја потребата од „чекање додека не се воспостави заеднички механизам за надзор со Бејрут“, пренесува Анадолу.

„За време на дискусиите во рамките на израелската армија во врска со планот, за кој Либан и Израел се договорија за време на разговорите за викендот, беше заклучено дека временската рамка за спроведување ќе биде одложена по првичната процена“, објави израелскиот јавен радиодифузен сервис КАН, цитирајќи неименувани извори.

„Повлекувањето на израелските сили од двете либански области Завтар и Фрун (на југот) ќе биде одложено“, додадоа изворите.

Тие тврдат дека одложувањето се должи на чекањето на договорот за заеднички механизам за следење меѓу либанската и израелската армија, со цел спроведување на договорот за прекин на огнот, кој е наведен во тајниот безбедносен анекс на договорот меѓу двете страни.

„Се очекува Соединетите Американски Држави да ги одобрат лицата што ќе учествуваат во овој механизам за да се осигурат дека Хезболах нема да добие пристап до чувствителните информации што се разменуваат“, изјави информиран извор за КАН.

„Во моментов нема утврдени временски рокови“, пренесе медиумот, цитирајќи безбедносни извори.

Бејрут и Тел Авив во петокот потпишаа рамковен договор поддржан од САД, кој има цел да го олесни етапното израелско повлекување од либанската територија и намалувањето на непријателствата по должината на границата.

Израел од 2 март спроведува воена офанзива во Либан во која загинаа повеќе од 4.240 луѓе, повредени се над 12.190, а раселени се повеќе од еден милион, според либанското Министерство за здравство.