- Локални извори за Анадолу потврдија дека израелските сили упаднале во кампусот во близина на Рамала, го нападнале обезбедувачот, извршиле рација во зградата на Факултетот за физичко образование...

Израелските сили упаднаа на палестински универзитет и нападнаа обезбедувач на окупираниот Западен Брег - Локални извори за Анадолу потврдија дека израелските сили упаднале во кампусот во близина на Рамала, го нападнале обезбедувачот, извршиле рација во зградата на Факултетот за физичко образование...

Израелските сили во раните утрински часови денес упаднаа на Универзитетот Бирзеит во централниот дел на окупираниот Западен Брег, при што нападнаа лице од обезбедувањето и предизвикаа материјална штета пред да се повлечат, соопштија локални извори и универзитетската управа, јавува Анадолу.

Локални извори за Анадолу потврдија дека израелските сили упаднале во кампусот во близина на Рамала, го нападнале обезбедувачот, извршиле рација во зградата на Факултетот за физичко образование од источната страна и оштетиле инфраструктура и опрема.

И покрај тоа, распоредот на испитите на универзитетот останува непроменет.

„По согледувањето на настаните што се случија утринава, кога израелските сили извршија рација во кампусот и потоа се повлекоа, ги известуваме нашите почитувани студенти дека испитите ќе се одржат според предвидените распореди, без никакви измени“, соопшти универзитетската управа на Фејсбук.

Универзитетот објави и фотографии на кои се гледа оштетувањето на просториите во кампусот по рацијата и претресот на зградите.

Рациите на израелските сили на Универзитетот Бирзеит се случуваат често и обично вклучуваат приведување студенти, напади врз персоналот, претреси на универзитетските објекти и одземање предмети и публикации поврзани со студентски активности.

Израелската армија спроведува речиси секојдневни рации во градовите и населбите на Западниот Брег, кои често вклучуваат приведувања, сослушувања на терен и претреси на домови.

Според официјалните податоци, од 8 октомври 2023 година во нападите на израелската армија и доселениците на Западниот Брег загинаа најмалку 1.173 Палестинци, 12.666 се повредени, а приведени се околу 23.000 лица.

Во нападите се уништени домови и објекти, земјоделско земјиште, при што земјоделците се спречени да пристапат до својот имот.

Нападите, исто така, предизвикаа раселување на жителите од нивните домови и проширување на населбите на окупираната територија.

Палестинците предупредуваат дека овие напади го отвораат патот за формална анексија на Западниот Брег од страна на Израел, што би ја елиминирало можноста за воспоставување палестинска држава во согласност со релевантните резолуции на ОН.

Израел е основан во 1948 година на територии окупирани од вооружени ционистички групи што извршија масакри и раселија најмалку 750.000 Палестинци. Подоцна државата окупираше и други територии и одбива да се повлече или да дозволи воспоставување палестинска држава.