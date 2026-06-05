- Нападите се извршени и покрај кревкиот прекин на огнот што е на сила од 17 април, кој Вашингтон го продолжи до почетокот на јули

Израелските сили убија четири лица во десетина напади врз Јужен Либан - Нападите се извршени и покрај кревкиот прекин на огнот што е на сила од 17 април, кој Вашингтон го продолжи до почетокот на јули

Израелските сили денес убија четири лица и повредија најмалку 14 во десетина напади низ Либан и покрај напорите за спроведување на прекинот на огнот, според податоците што Анадолу ги собра врз основа на наводите од либанската државна Национална новинска агенција.

Објавената статистика ги опфаќа нападите што беа евидентирани во 08:12 часот по Гринич.

Во провинцијата Набатије загина едно лице и едно е повредено кога во израелски напад е погодена зграда во близина на полициската станица во градот Дуеир, при што е уништена.

Три лица загинаа во друг израелски напад врз овој град, со што бројот на загинати таму се искачи на четири, пренесе агенцијата.

Израелски беспилотни летала, исто така, извршија серија напади врз градовите Хабуш и Аба, како и врз мотоцикл во близина на крстосницата Популар Еид, при што е повредено едно лице.

Извршени се и артилериски гранатирања кон Кфар Руман, Набатие ал-Фавка и периферијата на Шукин и Мајфадун, додека израелско беспилотно летало го погоди подрачјето околу кружниот тек Харуф-Тул.

Во Тир повредени се 12 лица во напад во близина на болницата „Џабал Амел“, во кој беше уништена зграда што ѝ припаѓа на Банк Ауди. Тимовите на цивилната заштита ги пренесоа повредените во болницата, јави агенцијата.

Нападите се извршени и покрај кревкиот прекин на огнот што е на сила од 17 април, кој Вашингтон го продолжи до почетокот на јули.