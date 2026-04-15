Израелските сили приведоа 17 Палестинци во рации низ окупираниот Западен Брег - Војниците влегоа во градот Јабад, југозападно од Џенин, каде што по претрес на домовите приведоа осуммина Палестинци

Израелските сили приведоа 17 Палестинци, меѓу кои и една жена, за време на рациите извршени денес низ окупираниот Западен Брег, потврдија локални извори за Анадолу, јавува Анадолу.

Војниците влегоа во градот Јабад, југозападно од Џенин, каде што по претрес на домовите приведоа осуммина Палестинци, наведуваат изворите.

Слични операции беа спроведени и во Наблус, каде што се приведени осум лица.

Во Калкилија, израелските војници приведоа една жена по упадот во нејзиниот дом и претресот на нејзиниот имот.

Рации беа спроведени и во северниот дел на Западниот Брег, поточно во градот Тамун, јужно од Тубас, но таму немало приведувања.

На јужниот дел од Западниот Брег армијата влезе во селото Марах Рабах, јужно од Витлеем, каде што беа претресени неколку куќи.

Изворите додаваат дека израелските сили извршиле упад и во бегалскиот камп Акабат Џабр, западно од Ерихон, спроведувајќи слични воени активности.

Овие рации се дел од тековните израелски воени операции на Западниот Брег, при што редовно се вршат приведувања и претреси на домови.

Од почетокот на војната во Газа во октомври 2023 година во нападите на израелската армија и окупаторските сили на Западниот Брег убиени се најмалку 1.133 Палестинци, повредени се околу 11.700, а приведени се речиси 22.000 лица, според палестински податоци.

Меѓународниот суд на правдата во јули 2024 година ја прогласи израелската окупација на палестинската територија за нелегална и повика на евакуација на сите населби на Западниот Брег и во Источен Ерусалим.