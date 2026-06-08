- „Пред неколку минути петрохемиската компанија ’Карун Махшар‘ беше нападната од ционистичкиот непријател, а дел од овој индустриски комплекс беше оштетен како резултат на погодоците од проектилите.“

Израелските сили погодија ирански петрохемиски комплекс - „Пред неколку минути петрохемиската компанија ’Карун Махшар‘ беше нападната од ционистичкиот непријател, а дел од овој индустриски комплекс беше оштетен како резултат на погодоците од проектилите.“

Во израелски воздушен напад денес е погодена петрохемиска компанија во Махшар, Иран, при што е предизвикана делумна штета на индустрискиот комплекс, соопштија иранските власти, пренесува Анадолу.

Според новинската агенција Мехр, Валиола Хајати, заменик-гувернер за безбедносни прашања во провинцијата Кузестан, за новинарите изјави:

„Пред неколку минути петрохемиската компанија ’Карун Махшар‘ беше нападната од ционистичкиот непријател, а дел од овој индустриски комплекс беше оштетен како резултат на погодоците од проектилите.“

Според Хајати, во воздушниот напад не се пријавени жртви ниту повредени.

„Подоцна ќе бидат објавени дополнителни детали за степенот на штетата, како и за евентуални жртви“, додаде тој.