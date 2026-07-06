- „Воздухопловните сили се вратија на обуката со грчките воздухопловни сили по долг период во кој не се одржуваа заеднички обуки поради воените дејства“

Израелските и грчките воздухопловни сили продолжуваат со заедничките вежби - „Воздухопловните сили се вратија на обуката со грчките воздухопловни сили по долг период во кој не се одржуваа заеднички обуки поради воените дејства“

Израелските и грчките воздухопловни сили ги продолжија заедничките воени вежби по долга пауза поради израелската војна во Газа, Либан и Иран, јавија денес израелските медиуми, пренесува Анадолу.

„Воздухопловните сили се вратија на обуката со грчките воздухопловни сили по долг период во кој не се одржуваа заеднички обуки поради воените дејства“, соопшти Канал 12.

Се додава дека снимката објавена од грчкото воздухопловство покажува како израелските авиони полнат гориво на грчки борбени авиони Ф-16 за време на лет над Егејското Море.

„Соработката меѓу израелските и грчките воздухопловни сили не е случаен избор. Таа е дел од поширок стратегиски план што се обликува во регионот“, објави каналот.

Израелската армија уби повеќе од 73.000 Палестинци во смртоносната војна во Појасот Газа од октомври 2023 година. Израел, исто така, започна заедничка офанзива со САД врз Иран на 28 февруари, што предизвика повеќенеделни судири низ целиот регион.

На 17 јуни Иран и САД постигнаа меморандум за разбирање, со цел ставање крај на нивниот воен конфликт. Тој обезбедува рамка за решавање на отворените прашања меѓу Вашингтон и Техеран преку преговори, вклучително и прекин на непријателствата, ублажување на санкциите, нуклеарното досие, повторно отворање на Ормускиот Теснец и пошироки регионални безбедносни аранжмани.