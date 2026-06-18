- Нетанјаху бил убеден дека ќе нема конечен договор меѓу САД и Иран и дека Техеран нема искрено да прифати ограничувања за својата нуклеарна програма

Израелскиот премиер Нетанјаху му кажал на Трамп дека нема да биде обврзан со договорот меѓу Иран и САД - Нетанјаху бил убеден дека ќе нема конечен договор меѓу САД и Иран и дека Техеран нема искрено да прифати ограничувања за својата нуклеарна програма

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху му рекол на американскиот претседател Доналд Трамп дека Израел нема да биде обврзан од договорот постигнат меѓу САД и Иран, објави Си-ен-ен денес, повикувајќи се на неименуван израелски функционер, пренесува Анадолу.

Функционерот истакна дека Нетанјаху се обидува да влијае врз тековниот 60-дневен процес на преговори, тврдејќи дека израелскиот премиер се обидува да го обликува конечниот договор користејќи десничарски медиумски личности и сенатори блиски до него за да изврши притисок врз Трамп.

Според функционерот, Нетанјаху бил убеден дека ќе нема конечен договор меѓу САД и Иран и дека Техеран нема искрено да прифати ограничувања за својата нуклеарна програма.

Функционерот, исто така, тврди дека Нетанјаху го информирал Трамп дека Израел не е обврзан од договорот, кој вклучува одредби за ставање крај на војната, вклучително и во Либан. Едно лице е убиено, а едно е критично повредено во денешниот израелски напад со беспилотно летало врз автомобил во Јужен Либан, и покрај договорот меѓу САД и Иран, јавија либанските државни медиуми.

Кабинетот на израелскиот премиер сè уште нема издадено официјално соопштение за тврдењата.

- Договорот меѓу Иран и САД -

Иран и САД во неделата објавија дека постигнале меморандум за разбирање од 14 точки преку преговарачки процес со посредство на Пакистан, со цел ставање крај на војната и решавање на споровите преку разговори.

Меморандумот, познат како Исламабадски меморандум, стапи на сила откако беше електронски потпишан денес од страна на иранскиот претседател Масуд Пезешкијан и Трамп.

Договорот вклучува одредби за завршување на војната, вклучително и нападите врз Либан, повторно отворање на Ормускиот Теснец и укинување на американската поморска блокада врз Иран.

По потпишувањето на меморандумот, се очекува страните да започнат 60-дневен преговарачки процес за прашања, меѓу кои и нуклеарната програма на Иран и укинувањето на санкциите, во обид да се постигне конечен договор.