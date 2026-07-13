- Најновите настани се случуваат и покрај прекинот на огнот што е на сила од ноември 2024 година и рамковниот договор со посредство на САД потпишан на 26 јуни 2026 година

Израелската армија урива и пали куќи во Јужен Либан и покрај рамковниот договор - Најновите настани се случуваат и покрај прекинот на огнот што е на сила од ноември 2024 година и рамковниот договор со посредство на САД потпишан на 26 јуни 2026 година

Израелската армија демолира и пали куќи во Јужен Либан, во секојдневно непочитување на рамковниот договор потпишан меѓу Тел Авив и Бејрут, објави денес либанската државна Национална новинска агенција (ННА), пренесува Анадолу.

Според новинската агенција, израелските сили уривале и палеле куќи во јужните населби на градот Хадата.

Вчера израелските сили предизвикаа голема експлозија во јужниот град Бинт Џбеил.

Најновите настани се случуваат и покрај прекинот на огнот што е на сила од ноември 2024 година и рамковниот договор со посредство на САД потпишан на 26 јуни 2026 година, кој предвидува постепено израелско повлекување од целата окупирана либанска територија.

Израел продолжува да окупира области во Јужен Либан, некои со децении, а други од војната 2023-2024 година. За време на последната војна израелските сили напредуваа повеќе од 10 километри на либанска територија.