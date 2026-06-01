- Еден од повредените војници е во сериозна состојба, а двајца се здобиле со полесни повреди, соопшти армијата, додавајќи дека сите се пренесени во болница на лекување

Израелската армија соопшти дека еден нејзин војник е убиен, а тројца се повредени во Јужен Либан - Еден од повредените војници е во сериозна состојба, а двајца се здобиле со полесни повреди, соопшти армијата, додавајќи дека сите се пренесени во болница на лекување

Израелската армија денес соопшти дека еден нејзин војник е убиен, а тројца се повредени во Јужен Либан, во услови на тековни борби со Хезболах и континуирани израелски прекршувања на прекинот на огнот, пренесува Анадолу.

Еден од повредените војници е во сериозна состојба, а двајца се здобиле со полесни повреди, соопшти армијата, додавајќи дека сите се пренесени во болница на лекување.

Според „Тајмс оф Израел“ , војниците настрадале во текот на ноќта од напад на беспилотно летало што го извршил Хезболах.

Овие информации доаѓаат во време кога израелските сили ги продолжуваат нападите врз Либан и покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 17 април, а подоцна беше продолжен за 45 дена почнувајќи од 17 мај, по индиректните преговори водени со посредство на САД.

Во израелските напади од 2 март досега загинаа повеќе од 3.400 луѓе во Либан, покажуваат податоците на либанското Министерство за здравство.