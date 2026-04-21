Израелската армија разнесе училиште во Јужен Либан и покрај прекинот на огнот - Израелските сили ја минирале зградата со експлозив и ја детонирале во текот на ноќта, при што објектот бил целосно срамнет со земја

Израелската армија уништи училишна зграда во јужниот либански град Кијам, што претставува најново прекршување на привремениот прекин на огнот, јавија либанските медиуми денес, пренесува Анадолу.

Државната Национална новинска агенција соопшти дека израелските сили ја минирале зградата со експлозив и ја детонирале во текот на ноќта, при што објектот бил целосно срамнет со земја.

Засега нема официјален коментар од израелската армија во врска со инцидентот.

Од 2 март Израел спроведува офанзива во Либан во која, според либанските власти, загинале околу 2.300 лица, повеќе од 7.500 се повредени, а над еден милион луѓе се раселени.

Американскиот претседател Доналд Трамп во четвртокот објави десетдневен прекин на огнот во Либан по телефонските разговори со либанскиот претседател Џозеф Аун и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.