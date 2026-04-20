- Десетдневниот привремен прекин на огнот, кој стапи на сила минатиот четврток, е проследен со известувања за негово прекршување

Израелската армија предупреди жителите на Јужен Либан да ги избегнуваат пограничните области и покрај прекинот на огнот - Десетдневниот привремен прекин на огнот, кој стапи на сила минатиот четврток, е проследен со известувања за негово прекршување

Израелската армија денес ги предупреди жителите на Јужен Либан да избегнуваат движење во близина на пограничните области и одредени села, повикувајќи се на тековните воени активности и покрај привремениот прекин на огнот, пренесува Анадолу.

Воениот портпарол Авичај Адрае, преку објава на американската компанија за социјални мрежи Х, истакна дека на цивилите им е „забрането движење кон југ“ од линијата што опфаќа неколку села и нивната околина, наведувајќи повеќе специфични локации низ Јужен Либан.

Исто така, тој ги предупреди жителите да не се приближуваат до реката Литани, долината Салхани и областа Слуки.

Адрае апелираше и до цивилите да не се враќаат во десетици села во близина на границата, вклучително и Накура, Марун ал-Рас, Бинт Џбеил, Аита ал-Шааб и Мајс ал-Џабал.

Од 2 март Израел спроведува офанзива врз Либан во која, според либанските власти, досега загинаа околу 2.300 луѓе, повредени се повеќе од 7.500, а над еден милион луѓе се раселени.

Десетдневниот привремен прекин на огнот, кој стапи на сила минатиот четврток, е проследен со известувања за негово прекршување.