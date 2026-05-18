Израелската армија почна со напад на хуманитарната глобална флотила „Сумуд“ што се движи кон Газа

Израелската армија почна да ја напаѓа и пресретнува хуманитарната глобална флотила „Сумуд“, која се движи кон Појасот Газа, јавува Анадолу.

Израелскиот дневен весник „Једиот Ахронот“ објави дека израелски војници биле снимени во близина на еден од бродовите што се упатиле кон Појасот Газа.

Флотилата, која се состои од 54 брода, исплови во четвртокот од турскиот медитерански округ Мармарис, во нов обид да ја пробие израелската блокада на Газа, која трае уште од летото 2007 година.