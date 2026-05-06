Израелската армија нареди евакуација на 12 села во Јужен Либан пред најавените напади

Израелската армија денес ги предупреди жителите на 12 села во Јужен Либан веднаш да се евакуираат од своите домови пред планираните напади, соопшти армијата, пренесува Анадолу.

Авичај Адре, портпарол на израелската армија, на арапски јазик изјави дека предупредувањето се однесува на жителите на селата: Кавтаријат ал-Сијад, Ал-Гасаније, Мазрат ал-Даудије, Бдеијас, Рихан, Зелаја, Ал-Базурије, Харуф, Хабуш, Ансарије, Калавија и Деир ал-Захрани.

Тој додаде дека предупредувањето за евакуација е издадено пред почетокот на најавените напади.

И покрај прекинот на огнот од 17 април, кој е продолжен до 17 мај, израелската армија продолжува со секојдневни напади врз Либан и со уривање домови во десетици села, повторувајќи го моделот на повеќегодишното уништување на Газа.

Во израелските напади врз Либан од 2 март се убиени 2.702 лица, повредени се 8.311, а раселени се повеќе од 1,6 милиони луѓе, што е околу една петтина од населението, според последните официјални податоци.

Израел окупира области во Јужен Либан, вклучително и некои во кои е присутен со децении, како и други по војната во периодот од 2023 до 2024 година, а за време на тековниот конфликт напредуваше околу 10 километри во внатрешноста на јужната граница.