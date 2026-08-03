- Армијата соопшти дека вежбите ќе траат до утревечер и ќе се одржуваат на подрачјето меѓу Шавеј Цион на север и Ашдод на југ.

Израелската армија започна со поморски и копнени воени вежби во услови на зголемени тензии меѓу САД и Иран - Армијата соопшти дека вежбите ќе траат до утревечер и ќе се одржуваат на подрачјето меѓу Шавеј Цион на север и Ашдод на југ.

Израелската армија денес започна со дводневни поморски и копнени воени вежби, во услови на зголемени регионални тензии меѓу Соединетите Американски Држави и Иран, јавува Анадолу.

Армијата соопшти дека вежбите ќе траат до утревечер и ќе се одржуваат на подрачјето меѓу Шавеј Цион на север и Ашдод на југ.

Според соопштението, во рамките на вежбите ќе бидат ангажирани бродови и безбедносни сили, при што се очекува интензивно движење на воени единици.

Израелската армија истакна дека вежбите биле однапред планирани и не се поврзани со конкретен безбедносен инцидент.

Армијата, исто така, најави уште една воена вежба што ќе се одржи вечерва во градот Раанана, во централниот дел на Израел, при што ќе биде користена опрема за осветлување, а се очекува и интензивно движење на воени сили и спасувачки возила.

Вежбите се одржуваат во време кога Блискиот Исток и натаму е соочен со зголемени тензии по заедничката воена офанзива на Израел и САД врз Иран во февруари, што предизвика одмазднички напади од Техеран низ регионот.

САД и Иран во април постигнаа договор за прекин на огнот, а во јуни потпишаа Меморандум за разбирање, со посредство на Пакистан, чија цел беше прекин на воениот конфликт и постигнување траен мировен договор. Сепак, договорот пропадна минатиот месец, по што САД и Иран речиси две недели разменуваа напади.

Американскиот претседател Доналд Трамп во саботата изјави дека ја откажал планираната воена операција против Иран, откако Техеран и други земји од Блискиот Исток побарале дополнително време за финализирање на рамката на мировниот договор, додавајќи дека и Израел се приклучил кон таа заложба.