- Ноам Бетан, претставник на Израел, кој настапи десетти во првото полуфинале, се соочи со негативна реакција од публиката...

Извици „Стоп на геноцидот“ за време на настапот на Израел во првото полуфинале на Евровизија - Ноам Бетан, претставник на Израел, кој настапи десетти во првото полуфинале, се соочи со негативна реакција од публиката...

Израелскиот пејач Ноам Бетан, кој настапи на првото полуфинале на натпреварот за Песна на Евровизија 2026, која беше бојкотирана од пет земји во знак на протест поради учеството на Израел, беше извикан со слоганот „Стоп на геноцидот“, јавува Анадолу.

Првото полуфинале на 70. Евровизија се одржа во Виена, главниот град на Австрија.

Ноам Бетан, претставник на Израел, кој настапи десетти во првото полуфинале, се соочи со негативна реакција од публиката. Гледачите во салата изразија протест кон израелскиот пејач.

Се слушнаа извици „Стоп на геноцидот“. Дел од публиката во салата развиори палестински знамиња, праќајќи порака за солидарност со населението на Газа што страда од израелски геноцид.

Демонстрантите, кои носеа натписи „Слободна Палестина“ и извикуваа слогани против војната, беа отстранети од салата со интервенција на обезбедувањето.

Пред полуфиналето голем број луѓе се собраа на улиците на Виена во знак на протест поради учеството на Израел. Во Виена беа преземени опсежни безбедносни мерки.

- Финалето на натпреварот на 16 мај -

Во првото полуфинале, на кое настапија 15 земји, Грција, Финска, Белгија, Шведска, Молдавија, Израел, Србија, Хрватска, Литванија и Полска се пласираа во финалето врз основа на резултатите од гласањето, додека Португалија, Грузија, Црна Гора, Естонија и Сан Марино беа елиминирани.

Второто полуфинале ќе се одржи на 14 мај, а финалето на 16 мај.