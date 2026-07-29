- Ина и Давид Штајнер, кои ја водат трговската публикација „Е-комерц бајтс“ од својот дом во Масачусетс, се соочиле со закани преку интернет и вознемирувачки пратки во 2019 година, меѓу кои и крвава маска од свиња

„Ибеј“ се согласи да им плати 55,7 милиони долари на американски пар поради вознемирување - Ина и Давид Штајнер, кои ја водат трговската публикација „Е-комерц бајтс“ од својот дом во Масачусетс, се соочиле со закани преку интернет и вознемирувачки пратки во 2019 година, меѓу кои и крвава маска од свиња

Компанијата „Ибеј“ (eBay) се согласи да плати 55,7 милиони долари во рамките на спогодбата со американски пар кој бил жртва на вознемирување и демнење од поранешни вработени во компанијата, јави „Си-би-ес њуз“ денес, јавува Анадолу.

Ина и Давид Штајнер, кои ја водат трговската публикација „Е-комерц бајтс“ од својот дом во Масачусетс, се соочиле со закани преку интернет и вознемирувачки пратки во 2019 година, меѓу кои и крвава маска од свиња, живи пајаци и книга за справување со загубата на сопружник.

„Моравме да поминеме низ толку тешка борба за да стигнеме до овде, што сè уште ни е тешко да поверуваме дека е готово, но пресреќни сме поради тоа“, изјави Ина Штајнер.

„Ова ни овозможува, се надеваме, остатокот од нашите животи да го живееме во мир“, рече Давид Штајнер.

Истражителите следеле изнајмено комбе што го следело Давид Штајнер до вработен во „Ибеј“. Во 2020 година, Министерството за правда поднесе обвинение против седум директори и вработени во „Ибеј“ за киберследење, а некои од нив подоцна завршија во затвор.

Сојузните обвинители изјавија дека раководителите на „Ибеј“ биле револтирани од билтенот на двојката и критичните коментари од читателите.

Поранешниот извршен директор Девин Вениг испратил порака со содржина: „Симнете ја“, додека поранешниот главен директор за комуникации Стив Вајмер напишал: „Сакам да видам пепел. Колку и да е потребно. Што и да е потребно.“

Двојката ќе добие 48,7 милиони долари во рамките на спогодбата, вклучувајќи 2 милиони долари од Вениг. „Ибеј“ ќе донира 6 милиони долари во хуманитарни организации, а Вениг ќе даде 1 милион долари за организација за заштита на правата од Првиот амандман на име на Ина Штајнер.

„Ибеј“, која во 2024 година плати кривична казна од 3 милиони долари, изјави дека „продолжува да упатува најискрени извинувања до семејството Штајнер“, нагласувајќи дека постапките на вработените биле „погрешни, осудувачки и никогаш не смееле да се случат“.