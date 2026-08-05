- Не е издадено предупредување за цунами, а засега нема информации за жртви или предизвикана материјална штета.

Земјотрес со јачина од 6,4 степени го погоди брегот на јужните Филипини - Не е издадено предупредување за цунами, а засега нема информации за жртви или предизвикана материјална штета.

Земјотрес со јачина од 6,4 степени денес го погоди крајбрежјето на јужните Филипини, во регионот Минданао, соопшти Германскиот истражувачки центар за геонауки, пренесува Анадолу.

Земјотресот е регистриран на длабочина од 10 километри.

Не е издадено предупредување за цунами, а засега нема информации за жртви или предизвикана материјална штета.

Филипини се наоѓаат во пацифичкиот Огнен прстен, едно од сеизмички најактивните подрачја во светот, каде што се судираат четири големи тектонски плочи.