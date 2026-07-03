Земјотрес со магнитуда од 6,2 степени ја погоди Источна Индонезија

Şeyma Erkul Dayanç
03 Јули 2026•Ажурирано: 03 Јули 2026
Земјотрес со магнитуда од 6,2 степени го погоди источниот дел на Индонезија, а сѐ уште нема извештаи за жртви или предизвикана материјална штета, објави „Њу Индијан експрес“, повикувајќи се на Геолошкиот завод на САД (USGS), пренесува Анадолу.
Земјотресот се случил на длабочина од 120 километри, околу 58 километри западно од Тобело во покраината Северен Малуку, во 11:31 часот по локално време.
Индонезиската агенција за метеорологија, климатологија и геофизика (BMKG) соопшти дека нема закана од цунами по земјотресот.