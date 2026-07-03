- Индонезиската агенција за метеорологија, климатологија и геофизика соопшти дека нема закана од цунами по земјотресот

Земјотрес со магнитуда од 6,2 степени ја погоди Источна Индонезија - Индонезиската агенција за метеорологија, климатологија и геофизика соопшти дека нема закана од цунами по земјотресот

Земјотрес со магнитуда од 6,2 степени го погоди источниот дел на Индонезија, а сѐ уште нема извештаи за жртви или предизвикана материјална штета, објави „Њу Индијан експрес“, повикувајќи се на Геолошкиот завод на САД (USGS), пренесува Анадолу.

Земјотресот се случил на длабочина од 120 километри, околу 58 километри западно од Тобело во покраината Северен Малуку, во 11:31 часот по локално време.

Индонезиската агенција за метеорологија, климатологија и геофизика (BMKG) соопшти дека нема закана од цунами по земјотресот.