Земјотрес со магнитуда од 5,9 степени го погоди југозападниот дел на Јапонија - Надлежните власти не издадоа предупредување за цунами

Земјотрес со магнитуда од 5,9 степени денес го погоди јужниот дел на Јапонија, соопшти Американскиот геолошки институт (USGS), јавува Анадолу.

Земјотресот се случил во 11:46 часот по локално време (02:46 часот по Гринич), на длабочина од 50 километри.

Според Одделот за управување со катастрофи при Кабинетот на јапонскиот премиер, потресот бил почувствуван во делови од Јужна Јапонија, а во јужниот дел на Амами во префектурата Кагошима е забележан сеизмички интензитет од 5 степени.

Нема известувања за жртви или за предизвикана материјална штета.

Надлежните власти не издадоа предупредување за цунами.