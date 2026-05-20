Земјотрес со магнитуда од 5,9 степени го погоди југозападниот дел на Јапонија

Islam Uddin
20 Мај 2026•Ажурирај: 20 Мај 2026
Земјотрес со магнитуда од 5,9 степени денес го погоди јужниот дел на Јапонија, соопшти Американскиот геолошки институт (USGS), јавува Анадолу.
Земјотресот се случил во 11:46 часот по локално време (02:46 часот по Гринич), на длабочина од 50 километри.
Според Одделот за управување со катастрофи при Кабинетот на јапонскиот премиер, потресот бил почувствуван во делови од Јужна Јапонија, а во јужниот дел на Амами во префектурата Кагошима е забележан сеизмички интензитет од 5 степени.
Нема известувања за жртви или за предизвикана материјална штета.
Надлежните власти не издадоа предупредување за цунами.