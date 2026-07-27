- Зеленски рече дека Украина го зголемила домашното производство на оружје, вклучително и дронови и проектили, а започнала и напади со долг дострел длабоко на територијата на Русија, со цел да го зголеми притисокот врз Москва

Зеленски: Украина стана посилна за време на војната, но не доволно за да го запре Путин - Зеленски рече дека Украина го зголемила домашното производство на оружје, вклучително и дронови и проектили, а започнала и напади со долг дострел длабоко на територијата на Русија, со цел да го зголеми притисокот врз Москва

Украинскиот претседател Владимир Зеленски денес изјави дека Украина зајакнала за време на повеќе од четири години војна со Русија, но сè уште нема доволна воена моќ за да го запре рускиот претседател Владимир Путин, пренесува Анадолу.

Во интервјуто за телевизијата Скај њуз, Зеленски рече дека Украина го зголемила домашното производство на оружје, вклучително и дронови и проектили, а започнала и напади со долг дострел длабоко на територијата на Русија, со цел да го зголеми притисокот врз Москва.

„Станавме толку силни колку што сме сега, но не доволно за да го запреме Путин“, изјави тој.

Зеленски нагласи дека целта на кампањата со длабоки удари е војната да се почувствува и во Русија.

„Она што се обидуваме да го направиме е да го создадеме овој предизвик и за Русите, инаку тие нема да почувствуваат дека војната е секаде, а не само во Украина“, рече Зеленски.

„Затоа ги започнавме нашите операции за длабоки удари, едноставно како одговор.“

Исто така, тој истакна дека зголемените капацитети на Украина за напади со долг дострел ги нарушиле руските резерви на гориво и логистиката, зголемувајќи го притисокот врз Кремљ.

- Меѓународна поддршка -

Украинскиот лидер оцени дека посилната меѓународна поддршка останува суштинска, повикувајќи на построги санкции и дополнителни системи за противвоздушна одбрана.

„Ни требаат силни партнери, а тие мора да бидат построги со санкциите за Русија“, рече тој.

Зеленски тврди дека Путин подготвува нов круг воена мобилизација по регионалните избори во Русија во септември.

„Добив извештај од разузнавањето“, изјави Зеленски, додавајќи дека Русија би можела да се обиде да мобилизира помеѓу 300.000 и 500.000 дополнителни војници.

Пред планираната средба со американскиот претседател Доналд Трамп, Зеленски нагласи дека на Украина итно ѝ се потребни повеќе системи за противвоздушна одбрана „Патриот“ и ракети-пресретнувачи.

„Потребна ни е противвоздушна одбрана колку што е можно побрзо“, рече тој, додавајќи дека недостигот се влошил бидејќи вниманието на САД се префрлило кон Блискиот Исток.

Зеленски, исто така, изјави дека Трамп се согласил да ѝ дозволи на Украина да произведува ракети „Патриот“ под лиценца, иако предупреди дека бирократските процедури значи дека производството ќе одземе време.

Тој додаде дека францускиот претседател Емануел Макрон, исто така, ветил поддршка за лиценцирано производство на системи за противвоздушна одбрана „Астер“.

Запрашан за неговиот однос со Трамп, Зеленски одговори: „Имавме добри средби со него. Се надевам и сметам дека нашите односи ќе бидат подобри.“

- Русија ја зголемува соработката со Иран, Кина и Северна Кореја -

Тој предупреди и дека Русија ја продлабочува воената соработка со Северна Кореја, Иран и Кина.

Според Зеленски, Северна Кореја би можела да испрати 30.000 војници во Русија, додека Иран може да обезбеди дополнителни проектили. Исто така, тој тврди дека Кина ја зголемила соработката со Москва, вклучително и во сателитските технологии.

Осврнувајќи се на Велика Британија, Зеленски изјави дека очекува цврсти врски со новата Влада на земјата и дека сака да ја прошири одбранбената соработка, вклучително и заедничко производство на беспилотни летала.

„Сакам да изградам голема фабрика во Британија, да понудам нови технологии и да ги споделам со нашите партнери“, изјави тој.

Зеленски зборуваше и за неодамнешните промени во военото раководство на Украина, велејќи дека несогласувањата не може да продолжат додека земјата се подготвува за уште една тешка зима и можност за посилна руска офанзива.

Запрашан дали е загрижен за евентуален ирански напад врз Украина, Зеленски рече дека Иран веќе е вклучен во војната со снабдување оружје за Русија.