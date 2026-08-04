Зеленски одобри нови операции на украинската Служба за безбедност против Русија

Elena Teslova
04 Август 2026•Ажурирано: 04 Август 2026
Украинскиот претседател Владимир Зеленски соопшти дека одобрил нови операции на Службата за безбедност на Украина (СБУ) насочени против Русија, јавува Анадолу.
Во објавата на Телеграм, Зеленски наведе и дека поддржал дополнителни промени во внатрешната структура на СБУ.
Тој рече дека директорот на СБУ, Олександр Поклад, го информирал за оперативните приоритети на Службата за август.
„Исто така, со директорот на СБУ се договоривме да преземеме дополнителни чекори за расчистување на внатрешната структура на Службата од оние што работат за сопствени интереси, а не за Украина“, изјави Зеленски.
Украинскиот претседател не откри детали за природата на новоодобрените операции, ниту за нивните цели.