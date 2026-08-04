- Украинскиот претседател порача дека Службата мора да биде исчистена од кадри што работат за сопствени интереси, а не за Украина

Зеленски одобри нови операции на украинската Служба за безбедност против Русија - Украинскиот претседател порача дека Службата мора да биде исчистена од кадри што работат за сопствени интереси, а не за Украина

Украинскиот претседател Владимир Зеленски соопшти дека одобрил нови операции на Службата за безбедност на Украина (СБУ) насочени против Русија, јавува Анадолу.

Во објавата на Телеграм, Зеленски наведе и дека поддржал дополнителни промени во внатрешната структура на СБУ.

Тој рече дека директорот на СБУ, Олександр Поклад, го информирал за оперативните приоритети на Службата за август.

„Исто така, со директорот на СБУ се договоривме да преземеме дополнителни чекори за расчистување на внатрешната структура на Службата од оние што работат за сопствени интереси, а не за Украина“, изјави Зеленски.

Украинскиот претседател не откри детали за природата на новоодобрените операции, ниту за нивните цели.