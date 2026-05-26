ЕУ соопшти дека дипломатите ќе останат во Киев и покрај предупредувањето од Русија - „ЕУ го задржува своето присуство и продолжува со работа во Киев, а ваквите закани наликуваат на очај

Европската Унија денес соопшти дека нејзините дипломати ќе останат во Киев и покрај предупредувањето од Русија за континуирани напади врз украинскиот главен град, јавува Анадолу.

„ЕУ го задржува своето присуство и продолжува со работа во Киев, а ваквите закани наликуваат на очај“, изјави портпаролката на Европската комисија, Анита Хипер, на брифингот со медиумите во Брисел.

„Тие сакаат страв и изолација на Украина и на други места, но ние имаме јасна порака: ова нема да успее“, додаде таа.

Хипер се согласи со изјавите на високата претставничка за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, дека Русија „губи на фронтот“, поради што повторно почна да напаѓа цивилни цели и објекти што немаат воена намена.

„Овие напади, за жал, се секојдневна реалност за Украина, за Киев и за неговите граѓани, а всушност и за нашата делегација на терен“, рече Хипер, нагласувајќи дека седиштето на цивилната мисија на ЕУ било погодено во, како што ги опиша, „небрежни напади“.

Хипер, исто така, соопшти дека ЕУ го повикала на разговор рускиот вршител на должност амбасадор поради најновите случувања.

Овој инцидент, додаде таа, покажува дека Русија „апсолутно не е заинтересирана за каков било мир“ и демонстрира „целосно игнорирање“ на тековните мировни напори.

„ЕУ ќе продолжи да ја поддржува Украина преку дополнителна противвоздушна одбрана и финансиска помош“, изјави таа, додавајќи дека се очекува министрите за надворешни работи да разговараат за зголемување на притисокот врз Русија на претстојниот неформален состанок.

Вчера Русија ги повика жителите на Киев, вклучително и дипломатите и вработените во меѓународните организации, да го напуштат градот „колку што е можно поскоро“ пред, како што ги опиша, „систематските напади“ врз објекти поврзани со украинската воена индустрија.

Москва соопшти дека нападите ќе бидат насочени кон погони за производство на дронови и командни центри, како одговор на она што го нарече украински напад врз регионот Луганск под руска контрола, во кој загинаа 21 лице.

Украина ги негираше овие тврдења, велејќи дека нејзините сили напаѓаат само воена инфраструктура во согласност со меѓународното хуманитарно право.

Војната меѓу Русија и Украина трае од 2022 година, што ја прави тешка независната проверка на тврдењата од бојното поле.