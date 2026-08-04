- Се очекува температурите да достигнат до 39 Целзиусови степени, а за повеќе региони се прогнозираат и тропски ноќи

Екстремни горештини: Повеќе од половина од Романија под портокалово предупредување - Се очекува температурите да достигнат до 39 Целзиусови степени, а за повеќе региони се прогнозираат и тропски ноќи

Романските власти денес издадоа портокалово предупредување за топлотен бран за повеќе од половина од земјата, при што во наредните два дена се очекува температурите да достигнат до 39 Целзиусови степени, пренесува Анадолу.

Првото предупредување ќе биде на сила од утринава до 10 часот по локално време утре, соопшти Националната метеоролошка администрација.

Предупредувањето се однесува на регионите Марамуреш, Јужен Банат, поголем дел од Трансилванија, Североисточна Молдавија и Југозападна Олтенија, јави романската национална новинска агенција.

Во овие региони се очекува максималните дневни температури да се движат меѓу 35 и 39 Целзиусови степени, при што највисоки температури се прогнозираат во окрузите Караш-Северин, Мехединци и Дољ.

Се очекува висок степен на топлотна непријатност, а индексот температура-влажност да ја надмине критичната граница од 80 единици.

Во одредени подрачја се прогнозираат и тропски ноќи, со минимални температури меѓу 20 и 24 Целзиусови степени. Највисоки температури во текот на ноќта се очекуваат во ридскиот дел на Банат.

Второто портокалово предупредување ќе стапи на сила утре изутрина и ќе важи до четврток изутрина, опфаќајќи делови од Молдавија и Олтенија, поголем дел од Трансилванија, како и југозападните и централните делови на Мунтенија.

Во овие подрачја дневните температури ќе се движат меѓу 35 и 38 Целзиусови степени, а во одделни места минималните температури во текот на ноќта повторно ќе останат меѓу 20 и 24 Целзиусови степени.

Овие предупредувања се дадени по претходните национални предупредувања за топлотен бран и висока топлотна непријатност за денес и утре, кога за одделни делови на Романија беа прогнозирани температури до 41 Целзиусов степен.