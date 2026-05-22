Едно лице загина во експлозија во најголемиот хемиски комплекс во Унгарија - Противпожарните операции се во тек, а потврдено е дека во воздухот нема отровни материи над дозволеното ниво

Едно лице загина денес во експлозија во најголемиот хемиски комплекс во Унгарија, објави премиерот Петер Маѓар на социјалните мрежи, јавува Анадолу.

„Експлозијата се случи утринава во опасниот погон ’Олефин-1‘ на компанијата ’МОЛ групација‘, во моментот кога машините повторно се пуштале во работа по завршениот сервис (одржување)“, изјави премиерот за инцидентот што се случи во градот Тисаујварош, во Северна Унгарија.

„Според првичните информации, едно лице загина, а седум се здобиле со тешки изгореници.“

Маѓар додаде дека противпожарните операции се во тек, но, исто така, потврди дека во воздухот нема отровни материи над дозволеното ниво.